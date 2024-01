Brandenburger Bauern: Darum hat uns Lindners Rede richtig wütend gemacht

Sie stehen im Berliner Schneematsch, Kaffeebecher wärmen die Finger: Eine Gruppe Bauern aus dem südbrandenburgischen Landkreis Elbe-Elster. Am Montag waren sie ganz vorne, als Christian Lindner zu den Zehntausenden Landwirten sprach. Als Pfiffe und Buhrufe die Antwort waren. Kein Wunder, denn die Rede des Ampel-Mannes „war rotzfrech, er hat jedem einen Schlag ins Gesicht verpasst“, sagen die Leute aus Elbe-Elster im Gespräch mit AUF1. Dabei wollten sie eigentlich gar nicht mit dem Fernsehen sprechen. Denn man weiß ja, was dabei herauskommt, deuten sie an. Doch für AUF1 machen sie eine Ausnahme. Und dann sprudelt es nur so aus ihnen heraus.

Warum sie sich behandelt fühlen, „wie ein Stück Scheiße“, wie sie unter der EU leiden und was sie zur CO2-Lüge sagen. Anmerkung: Das Gespräch wurde aus stilistischen Gründen leicht gekürzt. Video anschauen

Quelle: AUF1