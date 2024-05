Nachrichten AUF1 vom 2. Mai 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Nach Gesetzesentwurf: Massive Gewalt bei Protesten in Georgien

+ Arzt Dr. Strasser: „Tod und Impfschäden waren Regierung von Anfang an klar“

+ Deutlich mehr Kinder Opfer von Straftaten in Nordrhein-Westfalen

+ Niedersachsen: Linksextreme bekennen sich zu Brandanschlag auf Rheinmetall-Geschäftsführer

+ 1. Mai in Dresden: Behördenschikanen verhindern Protest-Camp gegen Ampel

+ Hunger in Österreich: Über eine Million Menschen von Ernährungsarmut betroffen

+ EU-Flüchtlingsdeal mit dem Libanon – Kritiker sind skeptisch

+ Rückschlag für Trans-Agenda: Britische Gesundheitsbehörde definiert Geschlecht wieder biologisch

+ USA: Floridas Gouverneur DeSantis verbietet Fleisch aus dem Labor

Quelle: AUF1