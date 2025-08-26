Nachrichten AUF1 vom 26. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.
Dies sind die Themen:
+ Wahlverbot für Kritiker? Deutschland folgt dem autoritären Trend
+ Wegen Wort „Remigration“: Oberverwaltungsgericht bestätigt Wahlausschluss von AfD-Kandidat
+ Geheimdienst greift in Wahlkampf ein: Mehrere AfD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen
+ System in Panik? Ausschluss von Kandidaten zeigt Angst vor Machtverlust
+ Österreich vergibt Pässe wie am Fließband – Syrer, Afghanen und Türken vorn
+ Neuer Einbürgerungsrekord in Bayern: 54.000 allein im vergangenen Jahr
+ Steuergeld für Migrationslobby: Millionen für Österreichs NGOs
+ „Es gibt kein Volk“: Die krassesten Ausfälle des Robert Habeck
+ Wehrpflicht kommt zurück – Militärexpertin warnt: Deutschland ist längst im Krieg!
+ Kinder von Eltern mit mRNA-Injektion sterben häufiger
+ Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!
+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!
Quelle: AUF1