Nachrichten AUF1 vom 26. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Wahlverbot für Kritiker? Deutschland folgt dem autoritären Trend

+ Wegen Wort „Remigration“: Oberverwaltungsgericht bestätigt Wahlausschluss von AfD-Kandidat

+ Geheimdienst greift in Wahlkampf ein: Mehrere AfD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen

+ System in Panik? Ausschluss von Kandidaten zeigt Angst vor Machtverlust

+ Österreich vergibt Pässe wie am Fließband – Syrer, Afghanen und Türken vorn

+ Neuer Einbürgerungsrekord in Bayern: 54.000 allein im vergangenen Jahr

+ Steuergeld für Migrationslobby: Millionen für Österreichs NGOs

+ „Es gibt kein Volk“: Die krassesten Ausfälle des Robert Habeck

+ Wehrpflicht kommt zurück – Militärexpertin warnt: Deutschland ist längst im Krieg!

+ Kinder von Eltern mit mRNA-Injektion sterben häufiger

+ Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

Quelle: AUF1