Nachrichten AUF1 vom 26. August 2025

Nachrichten AUF1 vom 26. August 2025

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Thomas Eglinski (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Wahlverbot für Kritiker? Deutschland folgt dem autoritären Trend
+ Wegen Wort „Remigration“: Oberverwaltungsgericht bestätigt Wahlausschluss von AfD-Kandidat
+ Geheimdienst greift in Wahlkampf ein: Mehrere AfD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen ausgeschlossen
+ System in Panik? Ausschluss von Kandidaten zeigt Angst vor Machtverlust
+ Österreich vergibt Pässe wie am Fließband – Syrer, Afghanen und Türken vorn
+ Neuer Einbürgerungsrekord in Bayern: 54.000 allein im vergangenen Jahr
+ Steuergeld für Migrationslobby: Millionen für Österreichs NGOs
+ „Es gibt kein Volk“: Die krassesten Ausfälle des Robert Habeck
+ Wehrpflicht kommt zurück – Militärexpertin warnt: Deutschland ist längst im Krieg!
+ Kinder von Eltern mit mRNA-Injektion sterben häufiger
+ Corona-Politik: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!
+ Anwalt von Mut-Arzt Habig: Rechtssystem in Deutschland ist am Ende!

Quelle: AUF1

