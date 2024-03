Nachrichten AUF1 vom 8. März 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Humanitäre Katastrophe in Gaza – USA kündigen Errichtung von Hafen an + Gaza: Situation auf Babystationen dramatisch - halbe Million Palästinenser von Hunger bedroht + Journalistin Ulitzka: „Netanjahu auch in liberaler Bevölkerung ohne Rückhalt“ + „Long Covid“-Hammer – US-Studie zeigt: 70% der Fälle nach der „Impfung“ + Streit in Pharma-Lobby: Pfizer kritisiert Lauterbach – wegen abgelaufener Medikamente + Bezahlkarte und Digitalwährung: Skepsis vor Überwachung in Bevölkerung + Massen-Migration: EU schließt Partnerschafts-Abkommen mit Mauretanien + Vöcklabruck: Massiver Bauern-Protest – nun auch in Österreich + Habeck reagiert beleidigt auf harte Kritik des Rechnungshofs an Energie-Politik + Neuruppin: Friedlicher Bürger-Protest gegen Baerbock-Besuch + MFG-Beschwerde: ORF verbreitet Fake News über biologische Geschlechter

Quelle: AUF1