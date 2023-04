Nachrichten AUF1 vom 6. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Florida: Gesundheitsbehörde veröffentlicht Warnhinweise zu Covid-Injektionen

+ Linz: „Mut-Wirtin“ Alexandra Pervulesko nimmt sich jetzt des Tabuthemas Armut an

+ Jubel für Selenskyj in Warschau – träumt Polen insgeheim vom alten Großreich?

+ Corona: Jetzt muss sogar ARD-Magazin „Plusminus“ Impfschäden einräumen!

+ Deutschland: Grüner Gas- und Heizungsschwindel als Bedrohung für Hausbesitzer

+ Zensur: „Newsguard“ – dubiose US-Agentur will Meinung im Internet gleichschalten

+ Dr. Christoph Pizzini: „WIR NOI ist Gemeinwohl-orientiert und überparteilich“

+ Die gute Nachricht: Ein Lied von Björn Banane zu Ballwegs Freilassung

Kurzmeldungen:

+ Robert F. Kennedy Jr. kandidiert als US-Präsident

+ 152.000 Sachsen verweigern GEZ-Zwangsgebühr

+ Endgültiger Freispruch für Prof. Sönnichsen

+ EMA löscht über 200.000 Berichte zu Impfnebenwirkungen

+ Pop-Star Madonna verhöhnt Opfer von LGBTQ-Terror

Quelle: AUF1