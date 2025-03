Impfschäden, Geburteneinbruch, Gen-Spritzen – Wozu führen die Pläne der WHO?

Impfzwang & Folgeschäden: Wozu die Pläne der WHO konkret führen könnten, das wurde am Wochenende beim diesjährigen „WHO-Symposium“ in der Schweiz diskutiert. Organisiert wurde die brisante Veranstaltung mit Konstantin Beck, Philipp Kruse, Sabine Stebel, Ralf Tillenburg und vielen weiteren hochkarätigen Referenten vom Verein „Public Eye on Science“.

Impfschäden, Geburteneinbruch, Gen-Spritzen – Wozu führen die Pläne der WHO? Quelle: AUF1