Nachrichten AUF1 vom 19. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Aus für Todesspritze? Trump will Corona-Injektion endgültig verbieten

+ Selbstverstärkende mRNA-Spritze nun in EU zugelassen – Gefahr von Übertragung noch viel höher!

+ Die Akte Ahmad G.: Spur des Villach-Killers führt nach Thüringen

+ Jetzt spricht der Bürgerwehr-Gründer von Villach: „Wir müssen selbst für Sicherheit sorgen“

+ Er stoppte den Attentäter von Villach – Jetzt wird er von Muslimen angefeindet

+ So blockierte die ÖVP eine Migrationswende

+ Insekten in Lebensmitteln – Kontrolle der Menschen über die Nahrung

+ Mitten in München: Auch Bundeswehr betreibt gefährliche Virenlabore

+ Soll dieses Urteil Oppositionelle einschüchtern? – Linke NGOs fordern private Daten von X-Nutzern

+ Medienkampagne vor Wahl: AfD weist Vorwürfe einer „Spendenaffäre“ zurück

+ LKA ermittelt: Videos manipulierter Stimmzettel sind Fake!

+ 20 Milliarden für Kiew – So viel soll Österreich für Selenskis Krieg zahlen

Quelle: AUF1