Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 22. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 22. September 2025

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 80. UN-Gipfel in New York: Vorkriegsstimmung statt Feierlaune
+ Israel kündigt „beispiellose Gewalt“ an – Dutzende Tote in Gaza
+ Trump droht Russland: USA würden Polen und Baltikum verteidigen
+ Verfassungsbruch? Innenminister will Polizei militärisch aufrüsten
+ Militärexpertin Donner: Ohne Wehrbereitschaft sind wir leichte Beute
+ Testlauf für totale Kontrolle? 86 Millionen Konten in Vietnam deaktiviert
+ „Aula“-Prozess: Buchbesprechung als angebliche NS-Verherrlichung
+ Zehntausende Gäste: Amerika nimmt Abschied von Charlie Kirk
+ „Ein Signal gegen den Hass“ – Bystron über Kirk-Trauerfeier
+ Tausende bei „Marsch für das Leben“ in Berlin und Köln – Antifa greift Bus an
+ Nur 26,6 Prozent gültige Stimmen: AfD-Ausschluss führt zu Wahlboykott in
Ludwigshafen
+ 10 Jahre „Wir schaffen das": Publizist Gerald Grosz über Merkels Erbe

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zofe in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige