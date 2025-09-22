Nachrichten AUF1 vom 22. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ 80. UN-Gipfel in New York: Vorkriegsstimmung statt Feierlaune
+ Israel kündigt „beispiellose Gewalt“ an – Dutzende Tote in Gaza
+ Trump droht Russland: USA würden Polen und Baltikum verteidigen
+ Verfassungsbruch? Innenminister will Polizei militärisch aufrüsten
+ Militärexpertin Donner: Ohne Wehrbereitschaft sind wir leichte Beute
+ Testlauf für totale Kontrolle? 86 Millionen Konten in Vietnam deaktiviert
+ „Aula“-Prozess: Buchbesprechung als angebliche NS-Verherrlichung
+ Zehntausende Gäste: Amerika nimmt Abschied von Charlie Kirk
+ „Ein Signal gegen den Hass“ – Bystron über Kirk-Trauerfeier
+ Tausende bei „Marsch für das Leben“ in Berlin und Köln – Antifa greift Bus an
+ Nur 26,6 Prozent gültige Stimmen: AfD-Ausschluss führt zu Wahlboykott in
Ludwigshafen
+ 10 Jahre „Wir schaffen das": Publizist Gerald Grosz über Merkels Erbe
Quelle: AUF1