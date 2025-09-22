Nachrichten AUF1 vom 22. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ 80. UN-Gipfel in New York: Vorkriegsstimmung statt Feierlaune

+ Israel kündigt „beispiellose Gewalt“ an – Dutzende Tote in Gaza

+ Trump droht Russland: USA würden Polen und Baltikum verteidigen

+ Verfassungsbruch? Innenminister will Polizei militärisch aufrüsten

+ Militärexpertin Donner: Ohne Wehrbereitschaft sind wir leichte Beute

+ Testlauf für totale Kontrolle? 86 Millionen Konten in Vietnam deaktiviert

+ „Aula“-Prozess: Buchbesprechung als angebliche NS-Verherrlichung

+ Zehntausende Gäste: Amerika nimmt Abschied von Charlie Kirk

+ „Ein Signal gegen den Hass“ – Bystron über Kirk-Trauerfeier

+ Tausende bei „Marsch für das Leben“ in Berlin und Köln – Antifa greift Bus an

+ Nur 26,6 Prozent gültige Stimmen: AfD-Ausschluss führt zu Wahlboykott in

Ludwigshafen

+ 10 Jahre „Wir schaffen das": Publizist Gerald Grosz über Merkels Erbe

