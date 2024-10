Arzt Dr. Strasser: Totale Impf-Kontrolle – alle Politiker haben Einsicht in Daten

Mit der Einführung des digitalen Impfpasses ist Österreich wieder einmal Vorreiter – und nimmt damit in vorauseilendem Gehorsam die totalitären Überwachungspläne von EU und WHO vorweg. Für Rechtsanwalt Dr. Michael Brunner ist der E-Impfpass in der derzeitigen Form verfassungswidrig.

Welche Gefahren nun drohen, äußerte Arzt und Universitätsdozent Dr. Hannes Strasser gegenüber AUF1. Quelle: AUF1