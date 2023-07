Nachrichten AUF1 vom 20. Juli 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Süd-Europa: Hitze-Hysterie soll mit Waldbränden in Spanien und Griechenland weiter befeuert werden

+ Wirtschaft: Russland führt digitalen Rubel ein – totale Kontrolle über Kauf-Verhalten?

+ Afrika: Kinder-Experimente der Gates-Stiftung – zum Wohle der Menschheit?

+ Südtirol: Rebell Jürgen Wirth Anderlan will die Landespolitik aufmischen

+ Deutschland: Mit AfD-Höhenflug wird „Ossi“ wieder zum Feindbild des Polit- und Medienkartells

+ „Fall Teichtmeister“: Kindesmissbrauch darf kein Kavaliersdelikt sein!

+ Gesinnungsstaat BRD: „Diskriminierungs-Beauftragte“ Ataman fordert Unschulds-Beweis

+ Gute Nachricht: Erste Corona-Strafe in Niederösterreich zurückgezahlt

Kurzmeldungen:

+ Deutsche bauen vermehrt Gasheizungen ein

+ Schwerverletzter nach Messerattacke in Mainz

+ SPÖ fordert „Nationalen Aktionsplan“ gegen Queerfeindlichkeit

+ Reiseverbot für "Rechtsextremisten"

Quelle: AUF1