Corona-Kritiker Thomas Winnischhofer: „Wir sind Kämpfernaturen und machen weiter“

Auch in Südtirol werden wie in Deutschland und Österreich noch immer Kritiker des Corona-Regimes für ihren zivilen Ungehorsam gegen die grundrechtseinschränkenden Maßnahmen des Staates vor Gericht gezerrt. Im Land an Etsch und Eisack standen die Corona-Kritiker Jürgen Wirth Anderlan und Thomas Winnischhofer vor dem Landesgericht Bozen. Gegenstand der Anklage war ein königliches Dekret Italiens aus dem Jahre 1931, das die Meinungsfreiheit einschränkt.

