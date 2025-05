Nachrichten AUF1 vom 26. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Friedensmarsch in Berlin: Urenkelin des SPD-Gründers erhebt ihre Stimme gegen den Krieg

+ Tabubruch im Ukrainekrieg: Merz gibt Langstreckenwaffen frei – Folgen jetzt Taurus-Lieferungen?

+ Kehrtwende oder Kalkül? Trump erklärt Putin für verrückt

+ Krebs, Depressionen, Autismus: So schlecht steht es um die Gesundheit von Kindern

+ Skandal im EU-Parlament: Kritik an Impfschäden wird abgewürgt

+ Unfassbar: Deutschland bürgert islamistische Gefährder ein?

+ Debanking-Wahnsinn: Sogar Altkanzler Schröder wird Opfer

+ Die Täter werden Corona nicht aufarbeiten – doch so können wir das erreichen!

Quelle: AUF1