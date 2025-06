COMPACT-Verbotsprozess: Gefahr für die gesamte Opposition

Ein Verbot des Compact Magazins könnte zur Abrissbirne der Meinungsfreiheit in Deutschland werden. Denn vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ging es am Mittwoch vor allem um eine Frage: Ist der ethnische Volksbegriff künftig illegal? Ein solches Urteil wäre eine Damoklesschwert für die gesamte Opposition in Deutschland - fürchtet der Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Dr. Björn Clemens.

Im Gespräch mit AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens analysiert er den Prozess. Quelle: AUF1