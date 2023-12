Nachrichten AUF1 vom 20. Dezember 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Dank linker Meinungskontrolle und Zensur – Deutsche haben Angst eigene Meinung zu äußern

+ AUF1-Spezial: „Krieg um das Heilige Land – unterwegs in Israel und Palästina“

+ Massiver Widerstand gegen Rundfunk-Zwangs-Gebühren – in Deutschland, Österreich und der Schweiz

+ Eskalation: Chaos und Kriminalität an Problem-Schulen mit hohem Migranten-Anteil

+ Rechtsanwalt Koisser: „Unabhängigkeit des ORF laut Höchstgericht nicht gewährleistet“

+ Kardinal Müller: Wortgewaltiger Kritiker von Papst und Globalisten

Kurzmeldungen:

+ Bayern: Kruzifix darf bleiben

+ US-Militär zukünftig auch in Finnland

+ Krone- und Kurier-Anteile zum Verkauf

Quelle: AUF1