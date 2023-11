Dr. Ronny Weikl: HPV-Impfung – länderweiter Anstieg von Gebärmutterhals-Krebs

Mit einer neuen HPV-Kampagne will die WHO eine Durchimpfungsrate von 90% erreichen. In den kommenden zwei Jahren sollen mehr als 80 Millionen Mädchen die Injektion erhalten. Doch wurde jemals nachgewiesen, dass die HPV-Impfung überhaupt vor Gebärmutterhals-Krebs schützt, wie es die Kampagnen versprechen? Oder führt die Injektion vielmehr zu einem Anstieg von Gebärmutterhalskrebs?

