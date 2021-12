ZDFinfo Doku fragt "Wer schrieb die Bibel?" und forscht nach den Geheimnissen des Qumran-Codes

Die Bibel ist das meistverkaufte Buch der Welt, doch niemand kennt ihre Verfasser. Die ZDFinfo-Dokumentation "Wer schrieb die Bibel? – Die Geheimnisse des Qumran-Codes" am Freitag, 24. Dezember 2021, 19.30 Uhr in ZDFinfo, präsentiert neue Untersuchungen alter Manuskripte aus Israel, die erstmals Licht ins Dunkel bringen.

Die Schriftrollen stammen aus den Höhlen von Qumran am Toten Meer und sind offenbar das Archiv einer antiken Schreibwerkstatt. 1947 führt die Suche nach einer entlaufenen Ziege zwei Beduinen zu einem Höhleneingang. In der Höhle stoßen sie auf Tonkrüge, in denen sie geheimnisvolle Papyrusfragmente entdecken: die sogenannten Qumran-Handschriften.

Die folgenden Ausgrabungen bringen rund 87.000 Fragmente hervor, die 970 Manuskripten zugeordnet werden. Durch die Analyse der verwendeten Materialien lassen sich die Fragmente mittlerweile auch zeitlich einordnen. Viele von ihnen weisen Spuren von Nachbearbeitung und Textkorrekturen auf. Die Forschung vermutet: Hier sind mehr als nur Kopisten am Werk. Neben der Vervielfältigung der Texte greifen die Schreiber scheinbar auch immer wieder inhaltlich in die Texte ein. Stück für Stück entsteht das Bild einer Gemeinschaft von Schreibern, die den Korpus der Bibel, wie wir sie heute kennen, über Generationen hinweg prägt.

Mithilfe modernster Technik und unterstützt von Expertinnen und Experten begibt sich die Doku auf Spurensuche nach den geheimnisvollen Verfassern der Bibel.

