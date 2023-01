ZDF überträgt Trauerfeier für Papst Benedikt XVI. live

Das ZDF überträgt am Donnerstag, 5. Januar 2023, von 9.05 bis 11.15 Uhr, live vom Petersplatz aus Rom die Trauerfeier für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. – zu sehen auch im Livestream in der ZDFmediathek. Moderator Andreas Klinner führt durch die Sendung, mit dabei: ZDF-Vatikan-Experte Jürgen Erbacher. Als Reporter ist Andreas Postel, Leiter des ZDF-Studios in Rom mit seinem Team vor Ort im Einsatz.

Benedikt XVI., der erste deutsche Papst seit der frühen Neuzeit, wird am Donnerstag in der Krypta des Petersdoms beigesetzt. Der deutsche Theologe mit bürgerlichem Namen Joseph Ratzinger, war am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren gestorben. Seit 2. Januar 2023 ist der Leichnam des ehemaligen Papstes im Petersdom im Vatikan aufgebahrt. Benedikt XVI. stand von 2005 bis zu seinem freiwilligen Rücktritt 2013 an der Spitze der katholischen Kirche. Die Trauerfeier auf dem Petersplatz leitet sein Nachfolger, Papst Franziskus. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird zur Trauerfeier in Rom erwartet, ebenso wie weitere Staatsoberhäupter und Vertreter christlicher Kirchen und anderer Glaubensgemeinschaften.



In der ZDF-Live-Übertragung "Abschied von Papst Benedikt XVI." ist als Gesprächsgast unter anderen Daniela Ordowski von der Katholischen Landjugendbewegung Deutschlands dabei. Der Journalist Peter Seewald, der mehrere Publikationen zu Benedikt XVI. veröffentlich hat, kommt in der Sendung ebenfalls zu Wort. Wie der Abschied von dem Verstorbenen in dieser Woche in dessen bayerischer Heimat zelebriert wurde, darüber informiert zudem Stefan Leifert, Leiter des ZDF-Landesstudios Bayern.



Quelle: ZDF (ots)