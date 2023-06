Nachrichten AUF1 vom 30. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Stefan Magnet zum AUF1-TV-Start: „Das letzte geschützte Rückzugsgebiet für die Lügenmedien – die Glotze – wird aufgebrochen“

+ Peter Schmiedlechner (FPÖ) zur Teil-Enteignung von Landwirten: „Kleine Betriebe sollen ausradiert werden“

+ „Wir sind nicht mehr in einer Demokratie, das steht außer Frage“ – Prof. Christian Schubert bei „Elsa AUF1“

+ Unersättlicher ORF: Millionen-Minus trotz Milliardenbudget – und Kosten werden noch steigen

+ Deutschland: Soll „Muslimfeindlichkeit“-Vorwurf jegliche Kritik an der Islamisierung verhindern?

+ Österreich: Kriminelle Rotlicht-Rocker mutieren zu „Neonazis“

+ EU-Gipfel: Von der Leyen will militärische Blankoschecks für die Ukraine

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl Schober am Fuschlsee im Salzkammergut

Kurzmeldungen:

+ Skandal-Urteil gegen Arzt

+ Orbán hinterfragt EU-Geldgebaren

+ Grünen-Chefin im Hass-Modus

+ Diskriminierung Weißer verboten

+ Firmensterben in Wien

Quelle: AUF1