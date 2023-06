Nachrichten AUF1 vom 6. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Gesundheitsdiktatur und Ende der Reisefreiheit: WHO und EU starten digitalen Welt-Impfpass

+ Jeffrey Epstein & Co.: Die Verstrickungen von Geheimdiensten in pädokriminelle Netzwerke

+ Deutschland: Prügeln und grapschen - „Einzelfall-Saison“ in Freibädern ist wieder eröffnet

+ RA Ludwig zu Covid-Maßnahmen: „Ein systematischer Angriff auf die Zivilbevölkerung“

+ Dr. Heinrich Habig: Über ein Jahr in U-Haft wegen Impf-Bescheinigungen

+ Deutschland soll trotz Rekordzahlungen noch mehr für globalen Klimaschutz aufbringen

+ Widerstand gegen Transgender-Agenda zeigt Früchte: Unterstützer ziehen zurück

+ Die gute Nachricht: Die Klima-Katastrophe ist wieder einmal abgesagt

Kurzmeldungen:

+ Lebensmittel in Österreich teurer als in Deutschland

+ Schweizer Gastronomie-Kette nimmt kein Bargeld mehr an

+ Erster Impfausleitungskongress findet statt

+ Berliner Straßenfest - Kinder in Burka

+ LGBT-Gewalt: Transfrau ersticht Vater

Quelle: AUF1