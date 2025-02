Schock-EU-Plan: Falsche Meinung = Terrorismus!

In der dritten Woche der Amtsübernahme durch das Team-Trump mehren sich die Kraftproben zwischen den USA und der EU. Nachdem Trump die gesamte EU mit dem Putin-Telefonat düpierte, folgte nun bei dem KI-Gipfeltreffen in Paris der nächste Angriff. Eindringlich warnte der US-Vizepräsident J.D. Vance die Eliten die Regulierung der Künstlichen Intelligenz (KI) und die Zensur der freien Rede in den sozialen Medien „aus ideologischen Gründen“ voranzutreiben. Zum Abschluss der Konferenz blamierte Vance noch Ursula von der Leyen vor der versammelten Weltöffentlichkeit. Doch trotz dieser eindringlichen Warnungen bereiten die EU-Funktionäre bereits den nächsten Angriff auf die Meinungsfreiheit vor. Diese Schock-Pläne sollen „Hass und Hetze“ also die „falsche“ Meinung, juristisch auf eine Stufe mit Terrorismus stellen. Die unfassbaren Pläne erfahren sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung AUF1.

Quelle: AUF1