Mit Druck und Angst in den Behandlungszwang

Wir haben vier hoch angesehene renommierte Experten danach gefragt, was sie von Druckausübung und Angsterzeugung halten, die oft Betroffene in eine Behandlung zwingen, die sie eigentlich gar nicht wollten. Angstmacherei lenkt in eine Medizin ein, die der Arzt kennt.

