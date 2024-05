Rechtsanwältin Holzeisen „Sehr viele Impftote in Italien – Unmenge von Prozessen“

Massive Zahl an Impftoten: In Italien hatte es eine besonders scharfe Covid-Impfpflicht gegeben. Über die Vielzahl an Prozessen spricht die Südtiroler Rechtsanwältin DDr. Renate Holzeisen. Was wurde aus der Strafanzeige wegen Mords gegen den Ex-Gesundheitsminister Italiens? Haben die Prozesse gegen Ursula von der Leyen überhaupt Aussicht auf Erfolg? Und wie urteilen die Richter in Italien bei Prozessen gegen Politiker, die für die Covid-Maßnahmen verantwortlich sind?

Die Rechtsanwältin und Südtiroler Landtagsabgeordnete im exklusiven AUF1-Gespräch. Quelle: AUF1