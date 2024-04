Nachrichten AUF1 vom 8. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ ORF: Mehr als jeder zweite Österreicher zweifelt an neutraler Berichterstattung

+ Markus Krall im AUF1-Gespräch: Politiker wollen Krisen nicht lösen

+ Berliner Ex-Bürgermeister: Keine Entschuldigung für Corona-Einschränkungen

+ Erster Prozess gegen Hersteller: Was wusste AstraZeneca über Nebenwirkungen?

+ „Beihilfe zum Völkermord“: Verhandlung gegen Deutschland in Den Haag

+ „Brigade Litauen“ – Bundeswehr sendet Vorkommando

+ Nach Attacke auf Kind in Wangen: Syrischer Messerstecher in Psychiatrie

+ Polen: Kein klarer Sieger bei Regionalwahlen

+ Steyr: „Demo gegen Rechts“ nur mäßig besucht – trotz massiver Mobilisierung

+ Frankreich: Bürgermeister geht mit dem Kochlöffel gegen Kaninchen-Plage vor

Quelle: AUF1