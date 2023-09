Die Tim Kellner Show bei AUF1 - Episode 2

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 2 thematisiert Tim Kellner unter anderem das hysterisch, mediale Geschrei zum AUF1 Satellitenstart, SPD Innenministerin Nancy Faeser, den Vorschlag von Annalena Baerbock, rund um das ukrainische Atomkraftwerk Tschernobyl einen Windpark entstehen zu lassen und noch vieles mehr…

Empfehlung vom „Love Priest“ persönlich: Lehnt euch zurück… Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1