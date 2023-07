wird Saudi-Arabien das neue Europa?

Thomas Bachheimer, Chefökonom des Edelmetall-Handelshauses Goldvorsorge, lebt seit letztem Jahr in Dubai. Hier hat er völlig neue Einblicke in die arabische Welt gewonnen und sieht die Entwicklungen in Europa noch kritischer als zuvor. In einem AUF1-Spezial mit Bernhard Riegler erörtert er die Pläne Saudi-Arabiens Europa als Wirtschaftsstandort abzulösen, und erklärt, was es mit der „Vision 2030“ des saudischen Königshauses auf sich hat.

Er berichtet über NEOM und die gigantische futuristische Wüstenstadt „The Line“, die gerade gebaut wird. Bachheimer sieht auf der arabischen Halbinsel ein „Monte Carlo mit Produktivität“ entstehen. Europa hingegen wird nur noch die „Rolle Moldawiens“ bleiben... Quelle: AUF1