EU-Abgeordneter Zimniok: „Ich rechne mit einer weiteren Eskalation“

Das EU-Parlament in Straßburg diskutierte am Dienstag über den Umgang mit dem iranischen Angriff auf Israel. Der Europaabgeordnete der AfD Bernhard Zimniok kennt den Nahen Osten sowohl als Diplomat als auch als Unternehmer aus eigener Erfahrung. Außenpolitik-Expertin Kornelia Kirchweger hat ihn im EU-Parlament in Straßburg gefragt, wie er die Situation in der Region einschätzt.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1