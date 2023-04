Gerhard Pöttler: „Wir brauchen einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss“

Zu den am 23. April stattfindenden Salzburger Landtagswahlen tritt auch ein für das AUF1-Publikum bekanntes Gesicht an: Dr. Gerhard Pöttler mit der von ihm gegründeten Partei „WIR SIND Salzburg“. Diese sieht sich als Alternative zur Politik der herrschenden Regierung unter Wilfried Haslauer, den sie vor allem in der Corona-Politik als Wendehals sieht. Pöttler, der zuvor Landesvorsitzender der MFG war, verlangt von der Politik in Salzburg einen außerparlamentarischen Corona-Untersuchungsausschuss.

Außerdem sind ihm die Themen Teuerung, Bildung, Familie und Verkehr ein Herzensanliegen. Isabelle Janotka hat sich mit Gerhard Pöttler über die Ziele seiner Partei unterhalten.