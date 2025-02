Nachrichten AUF1 vom 11. Februar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Sächsische Separatisten: Wer ist das geheimnisvolle Phantom aus Amerika?

+ Gerhard Wisnewski: Mit Phantom-Terrorismus wird politischer Gegner bekämpft!

+ Wallasch-Anwalt Dirk Schmitz: „Medienaufsicht ist Zensurbehörde!“

+ USAID zahlte Millionen von Dollar an Zensur-Netzwerk

+ ADA – die „österreichische USAID“ für die Globalisten-Agenda

+ Diese US-Staaten wollen die Covid-Injektionen verbieten

+ „Grünbuch“ offenbart: Diese Einschränkungen kommen im Kriegsfall auf Sie zu!

+ Interner Mail-Verkehr deckt auf: Diese politische Gesinnung hat die Hamburger Justiz!

+ Schock-Verdacht: Unterstützt Deutschland Seeblockade gegen Russland?

+ Kickl will totale Macht” – So sabotiert die Volkspartei die Regierungsverhandlungen

+ Lehre aus Corona? So will die ÖVP das Versammlungsrecht einschränken

Quelle: AUF1