Nachrichten AUF1 vom 10. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Blockade am Brennerpass: Italienische Bauern kontrollieren „Fake in Italy“-Produkte

+ Bauern-Proteste in Polen: „Wir sind Tag und Nacht im Einsatz“

+ Bundesregierung: Waffenlieferungen auch ohne Zustimmung des Bundestages

+ Präsident des Reservisten-Verbandes: Gesundheit von 900.000 ehemaligen Soldaten prüfen

+ Fitness-Studio kündigt Kunden – wegen politischer Gesinnung

+ Rechtschreibung: Lehrer sollen keine Fehler mehr zählen

+ Sozialbericht: 1,3 Millionen Österreicher armutsgefährdet

+ Union und Ampel lehnen Corona-Amnestie ab

+ Zu teuer: Carsharing-Anbieter senken Bestand an E-Autos

Quelle: AUF1