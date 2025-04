Dominik Nepp (FPÖ): "Ich will die Corona-Verbrecher dingfest machen!"

Am 27. April wird in der österreichischen Bundeshauptstadt Wien ein neuer Bürgermeister gewählt. Im großen AUF1-Interview erklärt FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp, wie er die Corona-Verbrechen in Wien aufklären will, warum die FPÖ eigene Kindergärten plant und ob es eine Chance gibt, Wien demografisch noch zu retten.

Dominik Nepp (FPÖ): "Ich will die Corona-Verbrecher dingfest machen!" Quelle: AUF1