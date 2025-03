Krieg gegen alternative Medien: Totalzensur und finanzielle Vernichtung!

Nicht nur mit Kontenkündigungen sollen alternative Medien wie AUF1 vernichtet werden – sondern aktuell auch mit einer Änderung des Vereinsrechts in Österreich. Doch wie lange arbeitet die EU bereits an ihrem „Kampf gegen Desinformation“? Und was fällt alles darunter? Brisantes Studiogespräch mit AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger.

Krieg gegen alternative Medien: Totalzensur und finanzielle Vernichtung! Quelle: AUF1