Paderborn gegen Kriegstreiberei: Friedensdemo mit Eugen Drewermann

„Nie wieder Krieg“ war das altbekannte Motto einer Friedensdemonstration in Paderborn am Samstag, die sich gegen die deutschen Waffenlieferungen an die Ukraine richtete. Mehrere hundert Teilnehmer trafen sich vor dem alten historischen Rathaus, um sich nach dem Aufzug durch die Innenstadt u. a. die Rede des bekannten Theologen und Pazifisten Eugen Drewermann anzuhören. Die „Neue Westfälische“ geißelte ihn wegen seines Friedensaktivismus sogleich als „Putinversteher“.

