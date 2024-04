Nachrichten AUF1 vom 18. April 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Prozessauftakt gegen Höcke: „Geht darum, ihn zum Vorbestraften zu machen“

+ Geheime Pfizer-SMS: Opposition fordert deutsche Ermittlungen gegen von der Leyen

+ Mikrobiologe Steger zu Corona: „Wissenschaftliche Diskussion wurde massiv unterdrückt“

+ Anschläge geplant: Zwei Deutschrussen in Bayern festgenommen

+ Ahrtal-Flutkatastrophe – Keine Anklage gegen Ex-Landrat Pföhler

+ Nordrhein-Westfalen: Immer mehr Städte treiben keine Rundfunkgebühren ein

+ Corona-Protokolle: Was sagen die Österreicher zu den Veröffentlichungen?

+ Umfrage-Schock: Große EU-Müdigkeit in Frankreich

+ Sozialkredit-System: Chinas Überwachungsmechanismus als Vorbild für Europa?

+ Regenfluten in Dubai: Meteorologe vermutet Wetter-Manipulation

Quelle: AUF1