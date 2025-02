Klage gegen BRD: Journalist Billy Six fordert Aufdeckung der Wahrheit

Ende 2018 wurde der Journalist Billy Six in Venezuela verhaftet. Erst nach Monaten kam er mithilfe der russischen Regierung wieder frei. Das von der SPD-geführte deutsche Außenministerium blieb dagegen untätig, wie der Journalist aussagt. Aus diesem Grund klagt er gegen den Staat BRD. Einen Teilerfolg konnte er beim Bundesverfassungsgericht erzielen. Was er sich von der Klage genau erhofft, wollte AUF1 von dem Berichterstatter Six wissen.

Wie die deutsche Mainstream-Presse systematisch aus Übersee gesteuert wird, hat Patrick Baab in seinem Buch "Propaganda-Presse"aufgedeckt. ( https://www.auf1.shop/products/propaganda-presse?_pos=3&_sid=8cf2064c6&_ss=r ) Schonungslos beschreibt er, warum es sich bei den Systemmedien um Ideologie-Apparatehandelt. Quelle: AUF1