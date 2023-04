Nachrichten AUF1 vom 18. April 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Gabriele Kuby bei „Petzl bricht auf“: „Die Geschlechtsidentität von Kindern ins Wanken zu bringen, ist ein Verbrechen“

+ Klima-Schwindel: Wurde von zweifelhaften Wissenschaftlern von Anfang an manipuliert?

+ Gewagte These – war Corona eine Ebene im Kampf um die Weltherrschaft?

+ Dr. Ryan Cole: „Viel Geld mit mRNA-Impfungen verdient – auf Kosten der Gesundheit der Menschheit“

+ Asyl-Tsunami: EU will nach Türkei-Vorbild auch Abkommen mit Tunesien

+ Deutschland: Merz gleicht Merkel – CDU ignoriert Forderungen der eigenen Mitglieder

+ Wirtschaft: Der „UMU“ des IWF – eine digitale Leitwährung für die ganze Welt?

+ Die gute Nachricht: Nett zu sein und anderen Gutes zu tun, ist gesund

Kurzmeldungen:

+ USA - Transgender-Nächte in Disneyland

+ Klima-Terroristen stören Snooker-WM

+ Millionen Menschen ohne Berufsabschluss in BRD

+ „Stuttgarter Impfsymposium“ kann doch stattfinden

+ Kinderporno-Vorwürfe gegen Planned Parenthood-Direktor

Quelle: AUF1