mRNA-Genstich: Gefahr für Partnerschaft und Liebesleben?

Bei der neuen Sprechstunde AUF1 konnte Sabine Petzl neben AUF1-Redakteurin Kornelia Kirchweger und Rechtsanwalt Dr. Georg Prchlik den Passauer Mediziner Dr. Ronny Weikl begrüßen. Dieser nahm zu diversen Zuschauerfragen Stellung, etwa ob Spike-Proteine während des Geschlechtsverkehrs übertragen werden können oder eine mRNA-Impfung für das Ungeborene eine Gefahr darstellt.

Dr. Prchlik ging auf juristische Fragen ein. So beleuchtete er zum Beispiel das Problem von Personen, die besachwaltet sind und damit nur bedingt Entscheidungen treffen können, was bei einer Impfung bedeutend ist. Kornelia Kirchweger wiederum stellte die jetzige Lage zur Causa Corona in anderen Ländern dar. Schließlich gibt es Anzeichen dafür, dass einzelne Corona-Maßnahmen wiederkommen könnten. Für eine neuerliche Impfung jedenfalls wird in zahlreichen Staaten schon wieder getrommelt. Dass eine solche nicht zu empfehlen ist, darüber waren sich alle Diskutanten einig.

Quelle: AUF1