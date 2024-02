Entscheidung in Assange-Prozess vertagt: Eine Inszenierung des Bösen

Das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange geht in die nächste Runde. Frühestens im März werden die Richter in London nun über das Schicksal des WikiLeaks-Gründers entscheiden. Gabriele Gysi und Martin Müller-Mertens haben die Anhörung und die Proteste diese Woche in der britischen Hauptstadt verfolgt. Nun ziehen sie Bilanz.

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1