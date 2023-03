Nachrichten AUF1 vom 9. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Ernst Wolff bei „Berlin Mitte AUF1“: „Die Macht in den USA liegt nicht im Weißen Haus“

+ Sachsen: Trotz Ende der Corona-Zwangsmaßnahmen soll an Ärztin Exempel statuiert werden

+ „Spielmacher AUF1“ - Thomas Eglinski startet jetzt mit neuem Sendeformat

+ Nordstream-Anschlag: Systemmedien als Märchenerzähler für das Pentagon aktiv?

+ Klima-Schwindel: Habeck lässt sich Daten so zu zurechtbiegen, wie er sie benötigt

+ Corona-Genspritzen: Schockierende Auswertung von Pfizer-Daten veröffentlicht

+ Weltfrauentag: Feminismus ist Teil der globalen kulturmarxistischen Umerziehung geworden

+ Die gute Nachricht: Aus karger Insel wurde belebtes Waldreservat

Kurzmeldungen:

+ Deutschland: Evangelische Kirche verliert 575.000 Mitglieder

+ Frankreich: Massenproteste gegen Rentenreform

+ Vor Abtreibungsklinik: Stilles Beten in England ein "Gedankenverbrechen"

+ CDU-Politiker verneint Zusammenhang zwischen Messermorden und Masseneinwanderung

+ Massiver Antifa-Angriff auf Polizeigelände in Atlanta: 35 Angreifer festgenommen

Quelle: AUF1