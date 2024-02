Nachrichten AUF1 vom 15. Februar 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Knüppel gegen Bauern: Massive Polizeigewalt bei Protest in Biberach

+ Grünen-Chef bei AUF1: Koalition wird ihre Politik fortsetzen

+ Ernst Wolff zur Kontrolle über Bezahlkarte: „Einschränkungen werden durch Hintertür eingeführt“

+ Zweitausend Teilnehmer bei politischem Aschermittwoch der FPÖ in Ried

+ Israel kündigt Angriff auf Rafah an: Humanitäre Katastrophe droht zu eskalieren

+ Kampf gegen Regierungskritik? – Faesers Plan gegen „Rechtsextreme“ und „Verfassungsfeinde“

+ AUF1-Kommentar: Mit dem digitalen Euro ins Sozialkreditsystem?

Kurzmeldungen:

+ Lübeck: Bewährungsstrafe für Kinderschänder

+ Österreich - Kurz dient sich Kickl an:

+ USA: Soros kauft hunderte Radiosender

+ Transfrau blitzt mit Klage gegen AUF1 ab

+ Australiens Parlament fordert Assange-Rückkehr

Quelle: AUF1