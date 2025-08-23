Publizist Wisnewski über Nordstream-Festnahme: Geheimdienst präsentiert den Sündenbock

Sie sollen mit dem Segelboot Andromeda auf die Ostsee gefahren sein und dort Sprengsätze platziert haben. An dieser Darstellung gibt es erhebliche Zweifel. Viele Beobachter – darunter der Investigativjournalist Seymour Hersh – machen die USA verantwortlich. Selbst US-Präsident Donald Trump hat das zumindest indirekt eingeräumt. Nun gibt es eine erste Festnahme: Der Ukrainer Serhii K. wurde in Italien verhaftet. Laut Bundesanwaltschaft soll er der Koordinator der Gruppe auf der Andromeda gewesen sein.

Über das Thema sprechen möchte ich nun mit dem Investigativjournalisten Gerhard Wisnewski. Quelle: AUF1