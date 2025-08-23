Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Publizist Wisnewski über Nordstream-Festnahme: Geheimdienst präsentiert den Sündenbock

Publizist Wisnewski über Nordstream-Festnahme: Geheimdienst präsentiert den Sündenbock

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 16:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Sie sollen mit dem Segelboot Andromeda auf die Ostsee gefahren sein und dort Sprengsätze platziert haben. An dieser Darstellung gibt es erhebliche Zweifel. Viele Beobachter – darunter der Investigativjournalist Seymour Hersh – machen die USA verantwortlich. Selbst US-Präsident Donald Trump hat das zumindest indirekt eingeräumt. Nun gibt es eine erste Festnahme: Der Ukrainer Serhii K. wurde in Italien verhaftet. Laut Bundesanwaltschaft soll er der Koordinator der Gruppe auf der Andromeda gewesen sein.

Über das Thema sprechen möchte ich nun mit dem Investigativjournalisten Gerhard Wisnewski.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte muhend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige