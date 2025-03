Nach mehr als 90 Kontokündigungen: Schlägt Martin Sellner den Debanking-Angriff zurück?

Innerhalb der Europäischen Union ist wohl niemand so stark vom Debanking betroffen wie Martin Sellner. Dem Aktivisten der Identitären Bewegung wurden bereits mehr als 90 Konten in ganz Europa gekündigt. Nun versucht er, sich in seiner österreichischen Heimat ein Konto gerichtlich zu erstreiten. Welche Erwartungen er an den Prozess hegt, hat er AUF1 im exklusiven Interview verraten.

Wie man trotz einer Politik der Zensur politisch erfolgreich sein kann, hat der Aktivist und Autor Martin Sellner in seinem Buch "Regime Change von rechts" beschrieben. ( https://www.auf1.shop/products/regime-change-von-rechts?_pos=2&_sid=20c11a6a8&_ss=r Quelle: AUF1