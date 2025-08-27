System in Panik? Ausschluss von Kandidaten zeigt Angst vor Machtverlust
Freigeschaltet am 27.08.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Ob Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen – oder bald auch andere Bundesländer: Der Wahlausschluss von AfD-Kandidaten kommt einem stillen Wahlverbot gleich – einer Abschaffung demokratischer Grundregeln. Und die jetzigen Entscheidungen dürften erst der Anfang sein. AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens kommentiert die Entwicklung – direkt aus Berlin.
Quelle: AUF1
