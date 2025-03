Nachrichten AUF1 vom 18. März 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Beschlossen! Klimadiktatur und Kriegskredit

+ Rainer Rothfuß (AfD): Das ist der Startschuss für von der Leyens EU-Armee

+ Linke ignoriert Friedensbewegung: Kriegsgegner demonstrieren vor dem Reichstag

+ Langjähriger Linken-Politiker Dehm: Auf die Straße gegen die Verfassungsfeinde

+ Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst: Dieser Angriff wird weltweite Folgen haben

+ Jan Nolte: Man will die Deindustrialisierung Deutschlands zum Staatsziel machen

+ Die Strippenzieher des Great Reset ließen abstimmen

+ Korruption! Bürger wollen keine Neuverschuldung – für Klima und Krieg!

+ Klima-Maßnahmen bringen nichts – doch Deutschland wird dafür ruiniert!

+ Grüne wollen ORF-Haushaltsabgabe in Verfassung zementieren – FPÖ schlägt Alarm

+ Kriegsvorbereitung in Deutschlands Kliniken!

+ Ballweg-Prozess: So dreist besteht die Staatsanwaltschaft auf Richter-Befangenheit

+ Gruppenvergewaltigungen seit 2016 explodiert! – Der Preis der offenen Grenzen?

+ Rumänien-Wahl: Georgescu war Alarmsignal für Eurokraten

+ Trump hebt Vorab-Begnadigung von Anthony Fauci auf

