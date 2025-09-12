Massive Finanzierung: So bestimmen linke NGOs die Berichterstattung
Freigeschaltet am 12.09.2025 um 12:00 durch Sanjo Babić
Über die Einflussnahme auf Medien durch sogenannte „Nicht-Regierungsorganisationen“ spricht der AfD-Abgeordnete Petr Bystron im Interview – exklusiv vom EU-Parlament in Straßburg.
Über die Einflussnahme auf Medien durch sogenannte „Nicht-Regierungsorganisationen“ spricht der AfD-Abgeordnete Petr Bystron im Interview – exklusiv vom EU-Parlament in Straßburg.
Quelle: AUF1
Anzeige