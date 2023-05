Nachrichten AUF1 vom 9. Mai 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Beate Bahner im AUF1-Gespräch: „Dass Ungeimpfte Gefährder sind, ist Verdrehung des Infektionsschutzgesetzes“

+ Wegen CO2-Lüge: Gehören Urlaubsreisen mit dem Flieger bald der Vergangenheit an?

+ Pressekonferenz der MWGFD zu WHO-Plänen: „Der WHO ist die Gesundheit der Menschen völlig egal."

+ Österreich: Alarmierender Anstieg bei Rettungseinsätzen 2022 – sind Gen-Injektionen die Ursache?

+ Windpark-Pest: Windräder verursachen Trockenheit und Dürre, zeigt eine chinesische Studie

+ Sudan: UNO befeuert weltweite Massenmigration, anstatt Menschen in Herkunftsländern zu halten

+ Wirtschaft: Immer mehr Länder haben US-Bevormundung satt und drängen in den BRICS-Block

+ Die gute Nachricht: Gemeinschaftsgeist und Zusammenhalt kann zu Höchstleistungen beflügeln

Kurzmeldungen:

+ Aufträge an deutsche Industrie brechen ein

+ ÖBB erhöht Preise um fast sechs Prozent

+ Ideologischer Kampf um den Muttertag

+ Schweizer Bundesgericht stellt Klimaschutz über Eigentum

+ Angebliche Raubkunst statt im Museum nun in Privatbesitz

Quelle: AUF1