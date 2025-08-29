Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Migrantenmob terrorisiert Schweizer Stadt Lausanne

Freigeschaltet am 29.08.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Stefan Thöny (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

In der dritten Nacht in Folge kam es in der Schweizer Stadt Lausanne zu schweren Krawallen durch Migranten. Auslöser war der Tod eines 17-jährigen Kongolesen – bei einem selbstverschuldeten Motorradunfall. Doch die Medien sprechen von Rassismus – und machen die Polizei indirekt mitverantwortlich. AUF1-Korrespondent Stefan Thöny analysiert: Was könnte wirklich hinter den Unruhen stecken?

Quelle: AUF1

