Migrantenmob terrorisiert Schweizer Stadt Lausanne

In der dritten Nacht in Folge kam es in der Schweizer Stadt Lausanne zu schweren Krawallen durch Migranten. Auslöser war der Tod eines 17-jährigen Kongolesen – bei einem selbstverschuldeten Motorradunfall. Doch die Medien sprechen von Rassismus – und machen die Polizei indirekt mitverantwortlich. AUF1-Korrespondent Stefan Thöny analysiert: Was könnte wirklich hinter den Unruhen stecken?

Migrantenmob terrorisiert Schweizer Stadt Lausanne Quelle: AUF1