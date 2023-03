Nachrichten AUF1 vom 16. März 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Stefan Magnet in der „Corona-Lage AUF1“: „Die Verbrecher müssen auf die Anklagebank“

+ Covid-Injektionen: Wird das Ausmaß der Impfschäden weiter verheimlicht?

+ MWGFD-Pressekonferenz: „Genbasierte 'Impfstoffe' – Das Pharmaverbrechen des Jahrhunderts?“

+ Deutschland: Grüne wollen auch noch Niederschläge und Grundwasser umverteilen

+ Bankenpleiten: Wollen die Globalisten jetzt selber den Finanzcrash auslösen?

+ Psychoanalytiker Hans-Joachim Maaz bei „Berlin Mitte AUF1“: „Man spielt Demokratie“

+ Kirchen: Muslimische Angriffe auf Christen in Europa – Terrorwarnung in Wien

+ Die gute Nachricht: Die Macht der Lügenpresse bröckelt sichtbar

Kurzmeldungen:

+ Antifa-Terror in Budapest: Zwei Festnahmen in Deutschland

+ Deutschland droht Streikchaos: Eisenbahngewerkschaft und „Verdi“ wollen Mega-Streik

+ „Lockdown-Files“ nun auch in Italien: Corona-Maßnahmen waren politisch motiviert

+ Unglücke von Migrantenbooten durch Wohlstandsanreize verursacht?

+ Systemmedien in der Krise: Tageszeitungen laufen Leser in Scharen davon

Quelle: AUF1