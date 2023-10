Die Tim Kellner Show bei AUF1

In dieser exklusiven Ausgabe für AUF1 führt der „Love Priest“ Tim Kellner den ganzen tagespolitischen Irrsinn in gewohnter Art und Weise satirisch vor. In Episode 4 thematisiert Tim Kellner unter anderem die Aussagen von Friedrich Merz und die Reaktionen zum Flüchtlingsthema, die deutsche Unterstützung der Ukraine, die Gesprächsrunde mit AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla bei „Hart aber Fair", und noch vieles mehr…

Empfehlung vom „Love Priest“ persönlich: Lehnt euch zurück… Warnhinweis: Diese Sendung kann politisch unkorrekten Humor und satirische Verdrehungen beinhalten! Quelle: AUF1