Goldexperte Bachheimer: Unser Geldsystem ist fertig

Thomas Bachheimer, Chefökonom der Goldvorsorge, ist überzeugt: Das herkömmliche Geldsystem ist am Ende. In den nächsten Jahren wird es zu einer Re-Monetarisierung kommen – sprich Gold und Silber werden wieder eine zentrale Rolle spielen. Es gebe deutliche Hinweise dafür. Der US-Dollar gerät zunehmend unter Druck. Der aufstrebende Wirtschaftsblock der BRICS zeigt bereits, wo die Reise hingeht. Er will eine eigene, Gold gedeckte Währung schaffen. Der Umbruch erfolge nicht von heute auf morgen, sondern allmählich. Die Welt bereitet sich jedenfalls darauf vor. Die Zentralbanken decken sich mit Gold ein. In den USA wollen 25 Bundesstaaten Gold und Silber als Zahlungsmittel zulassen.

Das werde von Demokraten und Republikanern breit unterstützt. Für Nicht-Goldbesitzer wird dieser Umbruch sehr schmerzhaft, ist Bachheimer überzeugt. Heftige Kritik übt Bachheimer an der EU, die diese Entwicklung völlig ignoriere. Die zum Teil kriminelle Führungselite in Brüssel sei damit beschäftigt, Aus Europa eine Diktatur zu machen. Wenn die Europäer sich das gefallen lassen, seien sie selber schuld, sagt Bachheimer. Quelle: AUF1