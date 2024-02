Dr. Robert Malone: Erfinder der mRNA-Technologie warnt die Welt!

Regierungen setzen die Angst der Menschen absichtlich als Waffe ein, um deren Verhalten zu steuern. Medien verleumden jeden, der sich gegen die offizielle Darstellung wehrt. Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA-Technologie, lässt sich nicht einschüchtern. Er zeigt in seinem Buch „Lügen, die mir meine Regierung erzählte“ die dunkle Seite der Corona-Agenda. Er deckt die Rolle von Mainstream-Medien, Zensur, Propaganda und die schöne neue Welt des Transhumanismus auf, die vom Weltwirtschaftsforum und seinen Gefolgsleuten gefördert wird. In unserer neuen Sendung „AUFgeblättert“ präsentiert Kurt Guggenbichler Bücher, die Ihnen die Augen öffnen werden.

Denn nicht immer ist eine Sache so, wie sie uns Regierungen, Systemmedien oder so genannte Experten weismachen wollen. „Besonders spannend fand ich, dass ausgerechnet der mRNA-Erfinder zum größten Kritiker der Gen-Injektionen wurde und hier offen auspackt“, so Guggenbichler. Das Buch „Lügen, die mir meine Regierung erzählte“ von Dr. Robert Malone ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/luegen-die-mir-meine-regierung-erzaehlte

Quelle: AUF1